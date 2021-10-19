Легендарный российский боец Федор Емельяненко заявил, что ММА – его любимый род деятельности.

«ММА – это моя любимая работа», – заявил Федор журналистам перед боем.

Он понимает, что перед боем должен посетить все, прописанные в контракте, мероприятия. Сейчас их достаточно много.

Емельяненко заявил, что его порадовал боец Вадим Немков. Напомним, он вышел в финал Гран-при Bellator в полутяжелом весе.

Федор Емельяненко в рамках Bellator 269 встретится с американцев Тимоти Джонсоном. Встреча состоится 23 октября. Бой начнется в 22:00 по московскому времени. Российский боец заявил, что бой с Тимоти может стать последним в карьере.

Российский боец одержал 39 побед за свою карьеру, 6 раз проиграл и один бой был признана несостоявшимся.