Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча против «Йокерита» (2:0) и оценил игру новичка СКА Никиты Гусева.

Наставник команды из Санкт-Петербурга заявил, что матч получился хорошим. Брагин думает, что игра понравилась зрителям. Команда очень рада реваншу над «Йокеритом» после встречи в Хельсинки.

Брагин отметил, что выход Цицюры связан с необходимостью добавления мобильности звену Гусева и Морозова.

«С каждой игрой все лучше и лучше. Очень много шансов было сегодня, на пустые отдавал, хорошо играл. В дальнейшем будет еще сильнее», – заявил Брагин.

Наставник СКА добавил, что в скором будущем болельщики увидят на льду Швеца -Рогового. Он почти набрал форму после повреждения.

Матч между СКА и «Йокеритом» прошел сегодня, 19 октября. В результате питерская команда вышла на первое место в Западной конференции. Минский «Динамо» уступает хоккеистам из Санкт-Петербурга 1 очко.