Сегодня, 19 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде проходит встреча 3-го тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 между «Атлетико» и «Ливерпулем».

На 52-й минуте матча судья Даниэль Зиберт показал красную карточку игроку «Атлетико» Антуану Гризману за фол на нападающем «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

На 8-й минуте счет в матче открыл форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через пять минут Наби Кейта удвоил преимущество красных.

На 20-й минуте отличился Гризманн. Он с передачи Коке забил гол и сократил отставание своей команды в счете. Гол был засчитан только после просмотра арбитром VAR. На 34-й минуте матча Гризманн оформил дубль. Помогал ему Жоау Феликс.

«Ливерпуль» в двух встречах набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов УЕФА. «Атлетико» идет на втором месте.