Матч между «Интером» и «Шерифом» состоялся сегодня, 19 октября. Встреча группы D. проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 34-й минуте матча счет открыл форвард «Интера» Эдин Джеко. Ассистировал ему Артуро Видаль. Он сделал скидку головой на дальний угол вратарской, откуда Джеко пробил в противоход вратарю.

Ответ «Шерифа» не заставил себя ждать. Себастьян Тиль сравнял счет в матче со штрафного. Он закрутил мяч мимо стенки в дальний угол ворот.

«Интер» снова вышел вперед усилиями Эдина Джеко и Артуро Видаля. Мяч проскочил в нижний угол ворот под руками голкипера «Шахтера». Защитник «Интера» де Врей установил финальный счет в матче, увеличив преимущество хозяев поля.

На матче работала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.