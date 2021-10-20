Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов назван первой звездой победного матча между против «Колорадо» (6:3) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Стали известны лучшие игроки встречи в Вашингтоне (США). Все три хоккеиста были выбраны из состава победителей, об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Нападающий Евгений Кузнецов отметился голом на 37-й минуте и голевой передачей в конце третьего периода. Второй звездой признан защитник Ник Дженсен, набравший 2 (1+1) очка. Третьим стал Энтони Манта, отличившейся своей сотой шайбой в НХЛ.

Следующий матч в НХЛ «Вашингтон» проведет на выезде с «Нью-Джерси» 22 октября. «Колорадо» в тот же день встретится в гостях с «Флоридой».