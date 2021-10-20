Матч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» завершился со счетом 3:2. Лионель Месси отличился дублем и решил ход встречи.

Первый гол забил форвард хозяев Килиан Мбаппе на десятой минуте. На 28-й минуте португалец Андре Силва сравнял счёт. Во втором тайме «Лейпциг» вышел вперёд после гола Норди Мукиэле.

На 67-й минуте Лионель Месси вернул шансы ПСЖ и сделал счет 2:2. После форвард реализовал пенальти на 74-й минуте. При этом в добавленное время Килиан Мбаппе не забил 11-метровый штрафной удар.

ПСЖ вышел на первое место в таблице группы А группового тура Лиги чемпионов с 7 очками. «РБ Лейпциг» остался на последней позиции. В следующем матче команды встретятся в Германии 3 ноября.