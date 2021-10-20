«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в первой встрече нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 121:114. Стефен Карри отличился трипл-даблом.

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 21 очко, совершил 10 подборов и 10 передач.

В составе проигравших 34 очка набрал Леброн Джеймс, он же сделал 11 подборов. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл – 33 очка и 11 подборов.

В следующем матче «Голден Стэйт» встретится 22 октября с «Клипперс», а «Лейкерс» сыграет с «Финиксом» на день позже.