Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» стал 1200-м в чемпионате для российского форварда Александра Овечкина.

По этому показателю капитан «Вашингтона» стал четвертым российским игроком в истории НХЛ. Национальным рекордсменом является Алексей Ковалёв (1316), второе место занимает Сергей Гончар (1301), в тройку входит и Сергей Фёдоров (1248).

Ранее стало известно, что Овечкин занял пятое место в Лиге по количеству заброшенных шайб (733). В этом рейтинге он уступает рекордсмену Уэйну Гретцки (894) и тройке известных игроков – Горди Хоу (801), Яромиру Ягру (766), Бретт Халлу (741).

Напомним, в матче с «Колорадо» (6:3) первой звездой был признан российский нападающий Евгений Кузнецов. Он отметился голом на 37-й минуте и результативной передачей в конце третьего периода.