Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев из-за положительного допинг-теста.

Срок отстранения будет отсчитываться с 5 апреля 2021 года, сообщает сайт японского клуба «Сантори Санебернз». Дисквалификация завершится 4 января 2022 года. Волейболист выступает за иностранную команду с 2018 года.

Известно, что положительный результат дал допинг-тест игрока, который он сдал восемь лет назад. После перепроверки пробы было обнаружено запрещенное вещество.

Игрок может вернуться к тренировкам после 5 ноября. Ранее он пропустил олимпийский волейбольный турнир из-за травмы. Мусэрский столкнулся с рецидивом травмы локтя.

Российский игрок выиграл Олимпиаду 2012 года, чемпионат Европы, Кубок мира, Мировую тур и Лигу наций.