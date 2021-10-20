Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свой результативный матч против «Колорадо Эвеланш» (6:3). Игрок оформил дубль и голевую передачу.

«Я же не снайпер. Да, была пара передач на меня, но я совсем не переживаю, что не сделал хет-трик. Я всегда говорил: «Забиваешь один гол в четырёх играх, и за сезон наберётся 20». Сейчас, получается, я уже выполнил план на 10 матчей. Если бы сделал хет-трик, было бы на 12 матчей», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба в Твиттере.