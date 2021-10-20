Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась ответом на вопрос одного из подписчиков об одежде фигуристок. Он поинтересовался, почему колготки не заправляются в коньки, а всегда натягиваются сверху.

«Не всегда. Очень часто фигуристки катаются в обычных тонких колготках», — написала Туктамышева в Stories на личной странице в Instagram.

Напомним, в октябре на турнире Finlandia Trophy Елизавета Туктамышева заняла второе место с результатом 233,30 балла.

Ранее стало известно, что спортсменка может выступить на этапе серии Гран-при в Ванкувере (Канада) с 29 октября по 1 ноября. Чуть позже она планирует появиться на турнире Cup of Austria by IceChallenge 2021 с 10 по 14 ноября в Граце (Австрия).