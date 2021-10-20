Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о том, как он мог стать наставником сборной Турции в сентябре 2021 года.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Черчесов рассказал, что ему звонили из Турции и он дважды общался с членом правления федерации Хамитом Алтынтопом.

«В середине сентября. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи. Плюс хорошо понимали текущую ситуацию», — сказал Черчесов, добавив, что это тот материал, которым владеет его тренерский штаб, поскольку с Турцией Россия играла несколько раз в Лиге наций.

«С Ираком же не получилось потому, что сложно за пять минут разорвать один контракт и подписать следующий, — предложение поступило сразу после ухода из сборной России», — добавил Черчесов.

Напомним, из сборной России Станислав Черчесов ушел в июле 2021 года.