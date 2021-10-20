Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на заявления бывшего футболиста «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что при Черчесове в сборную можно было попасть за деньги.

Слова Черчесова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, с Канчельскисом они не один год играли вместе за сборную России, однако уже долгое время они не общались. «Реально удивлён его словами в мой адрес», — сказал Черчесов.

Черчесов подчеркнул, что понимает футбольную критику насчёт выбора состава и тактики.

«Но для того чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду», — сказал Черчесов, добавив, что уже после этого нужно общаться, а также строить отношения в правовом поле, если это понадобится.