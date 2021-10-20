Московский «Спартак» совсем скоро проведёт матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против английского клуба «Лестер Сити». Главная информация об этом матче в дайджесте от Nevasport.

Где и когда пройдёт матч «Спартак» — «Лестер»?

Игра «Спартак» — «Лестер» состоится сегодня, 20 октября, в Москве. Матч примет домашний стадион «красно-белых» — «Открытие Банк Арена». В следующем туре «Спартаку», напротив, предстоит выезд в Великобританию — это произойдёт в начале ноября.

Почему матч «Спартак» — «Лестер» проходит в среду, а не в четверг?

Обычно все матчи группового этапа Лиги Европы проводятся в четверг, но игра «Спартака» пройдёт в среду, за день до основного тура. Это сделано для того, чтобы развести по дням игры московского «Спартака» и московского «Локомотива»: в один день проводить матчи в одном городе сложно из-за потока болельщиков противоборствующих команд.

Во сколько начнётся матч «Спартак» — «Лестер» и где смотреть?

Стартовый свисток на московском стадионе прозвучит в 17:30 по московскому времени. Его даст греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос. Ему будут помогать на линиях лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным арбитром встречи назначен Аристотелис Диамантопулос.

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер» покажет в эфире телеканал «Матч ТВ», также трансляция игры будет доступна здесь.

Сколько очков у «Спартака» в Лиге Европы прямо сейчас?

За два первых тура в Лиге Европы «Спартак» набрал три очка. Команда Руя Витории в первом матче уступила дома «Легии» со счётом 0:1 (гол пропущен в концовке встречи). Во втором туре «Спартак» одержал сенсационную гостевую победу над «Наполи» Лучано Спаллетти со счетом 3:2.

Какие расклады на выход «Спартака» из группы в Лиге Европы?

«Спартак» пока занимает второе место в группе С с тремя очками. В лидерах идет «Легия» с двумя победами — над «Спартаком» и «Лестером». «Наполи» и «Лестер» пока идут на 3-4 местах, набрав только одно очко в играх друг с другом.

Если «Спартак» сможет отнять очки у «Лестера» в двух очных встречах, то можно будет говорить о возможном выходе из группы. Однако «Лестер» сейчас находится в худшем положении и будет серьезно мотивирован дважды обыграть «Спартак», чтобы вернуться в гонку за плей-офф.

Если «Спартак» сегодня обыграет «Лестер», то сохранит вторую строчку в турнирной таблице и упрочит шансы на евровесну. Если подопечные Руя Витории сыграют с «Лестером» вничью, то также останутся на втором месте с более призрачными шансами на выход, а если проиграют — то могут и потерять заветное проходное место.

Кто не сыграет за «Спартак»?

В матче с «Лестером» команде не сможет помочь Наиль Умяров из-за травмы голеностопа. На долгий срок в матче с !Наполи» выбыл Эсекьель Понсе: он уже перенес операцию на колене. Из-за дисквалификации в матче не примет участие Максимилиано Кофрие, его удалили в прошлой игре против «Наполи» за игру против Виктора Осимхена.