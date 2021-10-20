Московский «Спартак» сегодня, 20 октября, сыграет против английского «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22.

Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть здесь:

Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. На боковых линиях Диашу будут ассистировать Поликронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервным арбитром станет Аристотелис Диамантопулос. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Яннис Пападопулос.

После двух туров группового раунда Лиги Европы московская команда занимает второе место с тремя очками. «Лестер» находится на последней позиции с одним баллом.