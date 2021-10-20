Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санебернз», прокомментировал информацию о своей допинг-дисквалификации на девять месяцев.

По его словам, положительный результат дала допинг-проба, взятая РУСАДА в конце чемпионата России 2013 года. Тогда этот факт был скрыт от игрока и от ВАДА. В обратном случае максимальная дисквалификация составила бы три месяца.

«В результате конфликта между РУСАДА и ВАДА данные попали в ВАДА, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств. Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе», – цитирует спортсмена Telegram-канал SportFack.

Волейболист отметил, что у него не было возможности доказать невиновность, например, вскрыть вторую пробу. Все его остальные допинг-тесты не давали положительного результата.

Он также сообщил, что в ВАДА не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть её препаратов в 2013 году случайным образом была загрязнена. Один из них оказался у меня.

Напомним, ранее стало известно, что дисквалификация олимпийского чемпиона 2012 года Дмитрия Мусэрского завершится 4 января 2022 года.