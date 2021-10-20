Больше десяти европейских ассоциаций обсуждают возможность выхода из Международной федерации футбола (ФИФА) после уведомления о планах проведения чемпионатов мира каждые два года.

О том, что ассоциации европейских стран могут выйти из ФИФА сообщает AP News.

Накануне национальные сборные были проинформированы о планах проведения чемпионатов мира каждые два года. При итогом согласовании изменения могут вступить в силу после мундиаля 2026 года.

Ранее эту идею раскритиковал президент УЕФА Александер Чеферин. Он допустил, что команды будут бойкотировать турнир. Против этой идеи выступили и в Южноамериканской конфедерации футбола.