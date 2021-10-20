Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс ушел со своего поста 20 октября. В прошедший уик-энд состоялась его 1000-я игра в карьере наставника.

Сообщение об отставке опубликовал официальный сайт клуба.

На выходных состоялся его тысячный матч в карьере тренера. На домашнем поле в этой игре «Ньюкасл» уступил «Тоттенхэму» (2:3).

Всего Стив Брюс одержал 376 побед, добыл 254 ничьи и потерпел 370 поражений. Его тренерская деятельность началась в 1998 году.

Напомним, в начале октября 2021 года фонд из Саудовской Аравии купил 80 процентов акций «Ньюкасл Юнайтед». Ранее появлялась информация о том, что в случае ухода Брюса команду может возглавить Уэйн Руни или Ральф Рангник.