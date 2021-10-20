Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о допинг-дисквалификации волейболиста сборной России и японского клуба «Сантори Санбердз» Дмитрия Мусэрского.

Губерниев отметил, что каждый спортсмен должен быть внимательным – этот случай это еще раз доказывает.

«Я не думаю, что там речь идет о каком-то серьезном допинге. Но с учетом того, что прошло 8 лет, каждый спортсмен должен быть готов, что его старую или не очень старую пробу вскроют.

Если Мусэрский делал что-то не так, он дисквалифицирован по праву, пока не докажет обратное. Конечно, 9 месяцев — не так страшно, а практика показывает, что чем дальше ты влезаешь в эти дебри, тем может быть хуже. Поэтому его решение не оспаривать наказание можно понять», – цитирует Губерниева Sport24.