Бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Дмитрий Радченко в беседе с Nevasport высказался о грядущем матче «сине-бело-голубых» против туринского «Ювентуса» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Во-первых, игра для «Зенита» очень важная. К тому же, «Зенит» играет дома, поэтому сделает все возможное, чтобы победить. Тогда в турнирной таблице будет напряжённая обстановка.

Да, «Зенит» понимает, что «Ювентус» в начале сезона был не в такой хорошей форме: в чемпионате Италии очень неважно начал. Но мы видим, как постепенно «Ювентус» набирает очки, так что это, конечно, очень грозный соперник.

Очень интересно будет посмотреть, как Семак построит игру, будем ли мы играть вторым номером или мы будем гнуть свою линию и играть первым номером, с захватом инициативы, в каком составе выйдет «Зенит», по какой схеме будет играть. Здесь очень много нюансов, что придумает Семак, мне очень трудно сказать. Знаю, что мы будем играть на победу«.