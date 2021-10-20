Россия опустилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Селтика». Шотландская команда набрала очки в матче с венгерским клубом.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» завершилась победой хозяев. Шотландия набрала 31,700 балла и снова опередила в таблице Россию (31,682).

Сегодня, 20 октября, российские клубы сыграют в двух еврокубковых матчах: «Спартак» – «Лестер» в Лиге Европы, а «Зенит» – «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Встреча в Москве начнется в 17:30 по мск, стартовый свисток в Санкт-Петербург прозвучит в 22:00 по мск.

Для возвращения девятого места в таблице коэффициентов УЕФА одному из двух клубов достаточно будет сыграть вничью.