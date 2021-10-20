Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрий Радченко высказался о том, чего стоит ждать от «красно-белых» в матче с «Лестером» в Лиге Европы.

«В чудо я не верю, все равно есть какие-то ошибки, которые приводят к тому или иному результату, например, к победе. Это футбол. Да, действительно так сложилось, что «Спартак» победил «Наполи» на их домашнем поле, хотя команда сейчас идет на первом месте в чемпионате Италии и не проигрывает.

О Лиге чемпионов, еврокубках что-то загадывать вообще невозможно. Посмотрите последние результаты — «Аякс» обыгрывает дортмундскую «Боруссию», «Шериф» набирает шесть очков в первых двух турах. Все может быть, все будет зависеть от подготовки к матчу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом Nevasport.

Игра «Спартак» — «Лестер» в Лиге Европы состоится сегодня, 20 октября, начало назначено на 17:30 по московскому времени.