Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат рассказал об ожиданиях от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и «Ювентусом» 20 октября.

«В домашних играх всегда есть возможность победить. Да, «Зенит» совсем недавно играл в чемпионате, это осложняет подготовку. Но, повторюсь, дома всегда можно и нужно играть на победу», – цитирует Адвоката Чемпионат.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сегодня, 20 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. «Ювентус» набрал шесть баллов и располагается на первой строчке.