Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об отношении к тиктокеру Дане Милохине, который выступает в телешоу «Ледниковый период» с Евгенией Медведевой.

«Был под впечатлением от телевизионной картинки от Дани. Думал: «Господи, сейчас вот эти штампы, приедет мальчик на «Майбахе», будет пальцы гнуть». На чём он приехал? Он передвигается так, как он передвигается. Но тем ценнее, что это светлый и открытый пацан», – цитирует Авербуха Sport24.

Хореограф отметил, что Милохин всегда относится с уважением к коллективу «Ледникового периода» и четко выполняет все задачи.

Напомним, ранее свое отношение к тиктокеру прокомментировал олимпийский чемпион и ведущий проекта Алексей Ягудин.