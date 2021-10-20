Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал дисквалификацию российского волейболиста Дмитрия Мусэрского и его слова о «сокрытой» допинг-пробе.

Ранее спортсмен заявлял: «В 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли».

По словам представителя РУСАДА, дело Мусэрского возникло в порядке перепроверки данных базы LIMS, при этом его ведёт сейчас международная федерация.

«Данное дело находится в юрисдикции международной федерации, так как есть положительная допинг-проба на запрещённый препарат. Спортсмена должна была уведомлять именно международная федерация», – цитирует Буханова «РИА Новости Спорт».

Напомним, стало известно, что Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев из-за положительного допинг-теста. Срок отстранения завершится 4 января 2022 года.