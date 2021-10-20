Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева отреагировала на решение сборной Израиля о снятии с чемпионата мира в Японии с 27 по 31 октября.

«Что касается снятия сборной Израиля, то наши девочки следят только за собой и думают о том, что они делают. Конечно, жалко, что их не будет, ведь конкуренцию все любят, но будут и другие гимнастки. Одна из самых сильных конкуренток – болгарка Боряна Калейн, также белорусские девочки, ну и итальянки», – приводит слова Канаевой Матч ТВ.

Гимнастка добавила, что лидеры сборной России Арина и Дина Аверины находятся в прекрасной форме и могут удивить своими программами.

Напомним, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам из Израиля пропустит предстоящий чемпионат мира. Ее отсутствие может быть связано со скандалом на Играх в Токио, где россиянки остались без золотых медалей.