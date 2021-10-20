Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о появлении пары Евгения Медведева / Даня Милохин и успехах дуэта на «Ледниковом периоде».

Сперва Авербух признался, что объединение фигуристки и тиктокера на проекте было его идеей.

«Пара очень хорошо сходится, когда у них фамилии начинаются на одну букву. Я говорю это не так голословно, мы все знаем прекрасные пары Бестемьянова – Букин, Валова – Васильев, Гордеева – Гриньков. Это и правда символика.

Еще раз хочу сказать, почему именно так получилось. У Дани Милохина есть вызов, и у Жени есть вызов. Я подумал, что им будет вместе интересно существовать», – цитирует хореографа Sport24.