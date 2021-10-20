Личный тренер российского биатлониста Игоря Малиновского Жадгир Махамбетов рассказал о том, что его подопечный приостановил спортивную карьеру из-за перенесённого коронавируса.

Слова Махамбетова цитирует агентство ТАСС.

«После ковида он пока не может восстановиться, пока больше ничего сказать не могу», — заявил Махамбетов. По словам тренера, коронавирусную инфекцию Малиновский перенёс в июле 2021 года.

Махамбертов также подчеркнул, что Малиновский не завершал спортивную карьеру, а только приостановил ее.

Ранее в социальных сетях Малиновского появилась информация о том, что биатлонист выбрал карьеру пилота. В ответ на вопрос подписчика: «Игорь, в биатлоне то мы тебя еще увидим или нет?» Малиновский ответил, что его можно будет увидеть только в небе.