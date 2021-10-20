Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, где берет мотивацию после того, как забил сто голов и завоевал множество трофеев.

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Всё, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

По словам Дзюбы, он придерживаться мнения, что необходимо всегда бросать себе вызов и справляться с ним, а из любого дела выходить с победителем. Игрок признался, что девиз «главное не победа, а участие», ему не был понятен даже в детстве.

Напомним, сегодня, 20 октября, «Зенит» сыграет с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.