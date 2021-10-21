Петербургский «Зенит» сегодня, 22 октября, сыграет с испанской «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра состоится в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Пока «Барселона» идёт в регулярном чемпионате Евролиги без потерь: испанская команда обыграла берлинскую «Альбу», мюнхенскую «Баварию», греческий «Олимпиакос» и «Монако».

Команда Хави Паскуаля одержала в стартовых четырёх тура чемпионата три победы: над казанским УНИКСом, литовским «Жальгирисом» и мюнхенской «Баварии» но проиграла московскому ЦСКА.

В прошлом розыгрыше Евролиги именно «Барселона» выбила «Зенит» из турнира: команды пересеклись в плей-офф на стадии четвертьфинала и со счётом 3:2 в серии победил испанский клуб.