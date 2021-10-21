Московское «Динамо» сегодня, 22 октября, сыграет против подмосковных «Химок» в рамках стартового матча 12-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра состоится на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Иван Сиденков. Ему на боковых линиях будут помогать лайнсмены Дмитрий Жвакин и Александр Кудрявцев. Резервным арбитром игры назначен Павел Кукуян.

На VAR будут работать главный арбитр Алексей Амелин и его помощник Антон Кобзев.

В прошлом сезоне в обоих матчах чемпионата России «Химки» смогли одержать над «Динамо» победу. И в гостях, и дома команда из Подмосковья победила со счетом 1:0.

На данный момент «Динамо» идет на 3-м месте в РПЛ с 20-ю очками, а «Химки» являются третьими с конца, набрав 11 очков.