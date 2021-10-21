В пятницу, 22 ноября, состоятся пять матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

На 15:30 по московскому времени запланирована встреча в Новосибирске: «Сибирь» на своём льду принимает минское «Динамо».

В 16:30 по московскому времени начнётся встреча в Казахстане: «Барыс» в Нур-Султане сыграет против ярославского «Локомотива».

На 17:00 назначено начало матча в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова»: местный «Трактор» принимает екатеринбургский «Автомобилист».

В 19:00 по Москве стартует встреча в Казани: «Ак Барс» будет биться против действующего обладателя Кубка Гагарина — омского «Авангарда».

На 19:30 по московскому времени поставлен старт заключительного матча игрового дня: «Северсталь» в Череповце на арене «Ледового дворца» сыграет против рижского «Динамо».