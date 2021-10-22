В городе Остин сегодня, 22 октября, стартует этап серии Гран-при Формулы-1 в США. В первый день на автодроме «Трасса Америк» состоятся две сессии свободных заездов.

Начало первой свободной практики назначено на 19:30 по московскому времени. Вторая свободная практика стартует в 23:00 по московскому времени.

Во второй день гоночного уикенда пройдет третья свободная практика, а затем состоится квалификация. На воскресенье, 24 октября, в США запланирована итоговая гонка уикенда.

В прошлом сезоне Гран-при США в Остине не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году итоговую гонку уикенда в США выиграл финн Валттери Боттас на «Мерседес».

В зачете пилотов на данный момент лидирует пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.