На ВТБ Кубке Кремля сегодня, 21 октября, состоятся два матча с участием российских теннисисток в женском одиночном разряде.

На 11:00 по московскому времени запланирована встреча олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой с представительницей Чехии Маркетой Вондроушевой. Эти теннисистки ранее один раз встречались друг с другом на корте — на турнире в Чикаго в 2021 году победу одержала Вондроушева.

На 12:30 в расписании состоит матч россиянки Екатерины Александровой и белорусской теннисистки Арины Соболенко. Отметим, Соболенко сейчас является второй ракеткой мира и стала первым номером посева на ВТБ Кубке Кремля. Александрова и Соболенко дважды играли друг с другом в 2019 году, оба раза побеждала представительница Белоруссии.