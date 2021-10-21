Московский «Локомотив» сегодня, 21 октября, сыграет против турецкого «Галтасарая» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22.

Начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «РЖД Арене» в Москве.

Прямая трансляция начнется в 21:45 по мск, матч можно посмотреть здесь:

Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. На боковых линиях ему будут ассистировать Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич, резервным арбитром станет Маркус Хаметер. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен немец Бастиан Данкерт, ему поможет Пол Тирни.

После двух туров «Галтасарай» возглавляет турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе четыре очка. «Локомотив» набрал один балл и занимает последнее место. В параллельной матче «Лацио» играет с «Марселем». Ранее стал известен стартовый состав железнодорожников на игру в Москве.