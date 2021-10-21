Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила представительнице Румынии Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал ВТБ Кубка Кремля, который проходит в Москве в «Лужниках».

В матче второго круга турнира Кудерметова уступила со счетом 1:6, 6:7, во втором сете россиянка проиграла на тай-брейке со счетом 4:7. Теннисистки провели на корте 1 час и 39 минут.

Симона Халеп ранее была первой ракеткой мира, на этом турнире она является 8-м номером посева. За весь матч румынка ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Кудерметова допустила на одну ошибку меньше и сумела сделать два эйса.

В четвертьфинале Симона Халеп сыграет против третьего номера посева, представительницей Греции Марией Саккари, которая обыграла во втором круге россиянку Анну Калинскую.