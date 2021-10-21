В Москве на «РЖД Арене» стартовал матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Галтасараем». Встречу судит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Пабло, Едвай, Рыбус, Бека Бека, Баринов, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Смолов.

«Галтасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, Ван Аанхолт, Кутлу, Антальялы, Бабел, Йылмаз, Чикылдэу, Мохамед.

После двух туров «Галтасарай» возглавляет турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе четыре очка. «Локомотив» набрал один балл и занимает последнее место. В параллельной матче «Лацио» играет с «Марселем».