На ютуб-канале академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в новом выпуске еженедельного шоу рассказали информацию о регистрации Этери Тутберидзе товарного знака.

В шоу сослались на информацию от издания Mash.

«По нашим данным, тренер многих чемпионов по фигурному катанию зарегистрировала товарный знак «Тим Тутберидзе. Его действие распространяется на спортивную форму, инвентарь и тренажеры. Кроме того, бренд может использоваться для фитнес-центра или спортивной академии», — сказала ведущая шоу Елена Радионова, напомнив, что Евгений Плющенко в 2019 году зарегистрировал товарный знак «Ангелы Плющенко», а еще в 2017 году основал свою частную академию.

«Ну хоть где-то Евгений Викторович опередил Этери Георгиевну», — добавила Радионова.

На самом деле Этери Тутберидзе зарегистрировала именной товарный знак, информация о нем содержится в соответствующем реестре. PR-менеджер Мария Шашина объяснила, что это связано с защитой бренда от незаконного использования.