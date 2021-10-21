«Рома» потерпела поражение в третьем туре Лиге Конференций от норвежского «Будё-Глимта» со счётом 1:6. Это первый проигрыш итальянской команды в турнире.

Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). На восьмой минуте первый гол забил форвард норвежской команды Эрик Ботхейм. На 20-й минуте «Будё-Глимт» продолжил увеличивать счет голом Патрика Берга. Спустя еще восемь минут «Рома» забила первый гол. В актив его себе занес Карлес Сайоль.

На 52-й минуте нападающий Эрик Ботхейм оформил дубль. Четвертый гол хозяев забил Ола Сольбаккен на 71-й минуте. Пятый и шестой мячи остались на счету Амаля Пеллегрино и автора четвертого голевого момента.

После трех туров в Лиге Конференций в группе С первое место занимает норвежский «Будё-Глимт» с семью очками. На второй позиции располагается «Рома» с шестью баллами.