Петербургский СКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярном чемпионате КХЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:0 в пользу петербургской команды.

В первом периоде СКА сумел забросить сразу четыре шайбы. В составе петербургских армейцев дубль оформил Линден Вей, по шайбе забросили Даниил Пыленков и Никита Гусев.

Во втором периоде команды результативными действиями не отметились. В начале третьего периода хоккеисты СКА забросили еще две шайбы. По разу отличились Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен. В концовке встречи СКА играл 5 на 3, за полминуты до конца Кемппайнен оформил дубль.

СКА сохранил первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» по-прежнему идёт последним на «Востоке».