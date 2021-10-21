В Москве на «РЖД Арене» стартовал матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Галтасараем». Перед их игрой перепутали составы футбольных коллективов.

Во время объявления стартового состава турецкого клуба на табло стадиона появился состав немецкой «Баварии», сообщает твиттер Metaratings. Команда встречалась с железнодорожниками в прошлом году.

После двух туров «Галтасарай» возглавляет турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе четыре очка. «Локомотив» набрал один балл и занимает последнее место. В параллельной матче «Лацио» играет с «Марселем».