Экс-тренер железнодорожников Юрий Сёмин получил серебряную медаль чемпионата России сезона 2019/20 перед стартом игры третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галтасараем». Награду специалист отдал мальчику с трибуны.

Сёмин подошёл к трибуне, где болельщики скандировали: «Только Сёмин Юрий Палыч!». Мальчик в футболке «No Semin No Party» попросил у тренера награду, и Сёмин бросил медаль на трибуну.

Матч «Локомотив» и «Галтасарай» стартовал 21 октября в 22:00 по московскому времени.

После двух туров турецкая команда возглавляет турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе четыре очка. «Локомотив» набрал один балл и занимает последнее место. В параллельной матче «Лацио» играет с «Марселем».