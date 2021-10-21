Российский велогонщик Михаил Яковлев завоевал бронзу на чемпионате мира по велотреку в Рубэ (Франция) в дисциплине кейрин.

Победителем стал двукратный олимпийский чемпион Игр 2020 года Харри Лаврейсен из Нидерландов. На второй позиции расположился его соотечественник Джеффри Хугланд.

Вчера, 20 октября, сборная Федерации велосипедного спорта России завоевала серебро в командном спринте. Ранее стало известно, что призер Игр в Рио Денис Дмитриев пропустит старт во Франции из-за травмы, полученной на тренировке.

Чемпионат мира по велотреку продолжится до 24 октября.