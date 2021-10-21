Основные новости дня из мира спорта в традиционном дайджесте от Nevasport за 21 октября.

Ангелина Мельникова выиграла личное многоборье на ЧМ-2021 по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в финале личного многоборья на чемпионате мира в Японии. По результатам четырех упражнений многоборья результат Мельниковой составил 56,632 балла.

«Локомотив» проиграл «Галтасараю», пропустив на 82-й минуте

«Локомотив» не набрал очков в домашнем матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы против «Галтасарая». Подопечные Маркуса Гисдоля уступили 0:1, пропустив единственный мяч на 82-й минуте. Отличился именинник из турецкого клуба Керем Актюркоглу.

СКА дома разгромил «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ

В первом периоде СКА сумел забросить сразу четыре шайбы. В составе петербургских армейцев дубль оформил Линден Вей, по шайбе забросили Даниил Пыленков и Никита Гусев. В начале третьего периода хоккеисты СКА забросили еще две шайбы. За полминуты до конца Кемппайнен оформил дубль.

Рублёв проиграл во втором круге «ВТБ Кубка Кремля», имея матчбол

Россиянин Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля». В игре второго круга первая ракетка турнира уступил французу Адриану Маннарино. Счёт по сетам 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.

Российские футболистки победили Мальту в отборе на женский Евро-2023

Женская сборная России по футболу сумела обыграть команду Мальты в отборочном турнире на чемпионат Европы по футболу среди женских команд 2023 года. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:0 в пользу российских футболисток.

Россия поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА. В обновлённом рейтинге от 21 октября подопечные Валерия Карпина поднялись с 37-го места на 33-е.

Первый старт Ефимовой и Чупкова после Олимпиады – россияне попали в призы этапа Кубка мира

Российские пловцы Юлия Ефимова и Антон Чупков впервые после Игр в Токио выступили на соревнованиях. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) спортсмены завоевали золото и бронзу. Еще одну победу одержал Владимир Морозов на дистанции 50 метров вольным стилем.