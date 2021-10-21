Во время матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасарем» вышла из строя система видеоповторов.

«Поступила информация, что на стадионе временно вышла из строя система VAR. Поэтому арбитр подозвал к себе капитанов команд — Гильерме и Муслеру. Надеемся, VAR починят в ближайшее время. Судья попросил капитанов донести до всех игроков эту информацию, чтобы они не апеллировали и не ожидали проверки видео судьями», — сказал комментатор встречи Роман Трушечкин в эфире «Матч ТВ».

Встречу обслуживает бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. На боковых линиях ему ассистируют Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич, резервным арбитром стал Маркус Хаметер. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) — немец Бастиан Данкерт, ему помогает Пол Тирни.