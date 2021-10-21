«Лацио» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы сыграл с «Марселем». Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

В матче футболисты не забили ни одного гола. Хозяева нанесли шесть ударов в створ, по этому показателю в два раза им уступил «Марсель».

На счету «Лацио» – три угловых и семь офсайдов. Гости заработали на один штрафной удар больше и отличились двумя положениями вне игры. По одной желтой карточке получили игроки «Марселя».

Встречу судила немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ему ассистировали Кристиан Диц и Доминик Шаль. Функции резервного рефери выполнял Мартин Петерзен.

Группу Е в Лиге Европы возглавляет турецкий «Галтасарай», на второй позиции располагается «Лацио», третий – «Марсель», последний – московский «Локомотив». Встреча российского клуба с «Галтасараем» еще не завершена.