Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного чемпиона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хороший соперник, мастеровитый. Неплохо сыграли в давление, могли сами атаковать, не забили. В большинстве были хорошие шансы. Мы не часто играем с такими соперниками. «Салават» – необычный оппонент. Здорово контролируют шайбу при выходе из зоны.

В ближайшем будущем всё улучшим, в ближайшие пять-семь игр. Ищем химию. Не хочу говорить о травмах», – приводит слова Фёдорова «Горобзор.ру».