«Локомотив» не набрал очков в домашнем матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы против «Галтасарая». Подопечные Маркуса Гисдоля уступили 0:1, пропустив единственный мяч на 82-й минуте. Отличился именинник из турецкого клуба Керем Актюркоглу.

Игра проходила в Москве на «РЖД Арене». Встречу судила бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером.

Команды играли на поле в следующих составах:

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Пабло, Едвай, Рыбус (Живоглядов, 89), Бека Бека, Баринов, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Смолов.

«Галтасарай»: Муслера, Едлин, Нельссон, Маркао, Ван Аанхолт (Байрам, 90), Кутлу, Антальялы, Бабел (Моруцан, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67), Чикылдэу (Люиндама, 90), Мохамед (Дьян, 76).

В составе хозяев желтую карточку получил Дмитрий Баринов. Гости нарушали правила чаще – на их счету четыре предупреждения.

После двух туров «Галтасарай» возглавляет турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе семь очков. «Локомотив» набрал один балл и занимает последнее место.

Ранее в домашних еврокубковых играх проиграли еще две российские команды. «Спартак» уступил «Лестеру» (3:4) в Лиге Европы, «Зенит» не смог набрать очки с «Ювентусом» (0:1)в Лиге Чемпионов.