Российский фигурист Артур Даниелян поделился ожиданиями от выступления на этапе Гран-при в США.

Спортсмен собирается исполнить три четверных прыжка: сальхов в короткой программе, сальхов и тулуп — в произвольной. По словам Даниеляна, он пока не готов усложнять контент, поскольку необходимо стабилизировать то, что есть сейчас. Однако в будущем он планирует делать два четверных в короткой программе и три — в произвольной.

«У меня нет цели кого-то здесь обыграть, я хочу победить самого себя. Показать чистые прокаты, которых еще не было в этом сезоне. Ну и посмотреть на других, извлечь что-то полезное из наблюдений, насладиться их выступлениями, зарядиться энергией», – приводит слова Даниеляна «Спорт-Экспресс».

Короткая программа у мужчин состоится 23 октября в 5:25 по московскому времени.