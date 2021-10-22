«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе «Вашингтона» по одной шайбе забросили Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Единственный гол за «Дэвилз» забил Янне Куокканен.

36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 19 минут 50 секунд. Он сделал две результативные передачи и завершил встречу с показателем полезности «+2». Евгений Кузнецов отметился не только голом, но и ассистом, набрав уже восемь очков в четырех играх.

Дмитрий Орлов провел дебютную встречу в новом сезоне, он провел на площадке 18.24 и заработал показатель полезности «+2».